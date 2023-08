‘Zorro’ Zupe llegó a México para apoyar a Nicola Porcella en ‘La Casa de los Famosos’: “Desde Perú he venido a verte”

El ‘Zorro Zupe’ estuvo en las afueras de ‘La Casa de los Famosos Méxicos’ para darle su apoyo a Nicola Porcella, pues este domingo se sabrá quien es el próximo eliminado del reality.

Aunque el modelo peruano está tranquilo esta semana, ya que es uno de los finalistas, sus seguidores siguen demostrando su apoyo incondicional.

En esta oportunidad, el ‘Zorro’ Zupe, es uno de los amigos del exchico reality y decidió viajar hasta México para enviarle mensajes de apoyo. Uno de los videos en TikTok muestra el influencer grita desde los exteriores de la casa para que su amigo lo escuche.

“ ¡Nicola! ¿Nicola como que no sabes quién soy conc***? Soy el Zorro, desde el Perú he venido a verte, así que ya sabes que tienes que ganar. ¡Nicola soy Zorro desde Perú he venido a verte! Más te vale que te apachurres bien a la Wendy esta noche, todos estamos esperando eso, te quiero, nos vemos pronto ”, se le escucha gritar al ‘Zorro’ con un megáfono.