Andrés Wiese habló del episodio que reveló Mayra Couto en sus redes sociales, donde aseguró que el actor intentó besarla en tres oportunidades en un viaje a Nueva York y que, tras su rechazo, el popular ‘Ricolás’ le hizo la vida imposible durante las grabaciones de “Al fondo hay sitio”.

“En el 2012 si no mal recuerdo, viajamos a Nueva York Mayra Couto, Magdyel Ugaz y yo. Teníamos la costumbre de ir a trabajar en las épocas de julio para las colonias peruanas allá, en los momentos en que la serie estaba en su punto más alto”, dijo en un primer momento el actor peruano a Aldo Miyashiro.

Andrés Wiese confiesa que sí intentó besar a Mayra Couto. (Video: América TV)

“Una noche salimos al teatro Mayra y yo, después del teatro decidimos ir a tomarnos unos tragos. La pasamos genial, fuimos de bares en bares hasta que empezó a llover torrencialmente y decidimos volver al hotel. Cuando volvemos al hotel ella me dice que le daba miedo subir hasta su piso, así que decide ir conmigo a mi habitación”, contó Andrés Wiese en su relato.

Tras ello, el actor que interpretó a ‘Nicolás’ confesó que sí intentó besar a su compañera, pero que fue rechazado y no volvió a intentar hacerlo.

“Ella decide ir, yo no le dije ‘Mayra ven a mi cuarto'. Ella me dice ‘me da miedo', le habrá asustado el hotel, la hora, no sé y fuimos a mi cuarto. Estábamos echados en mi cama, sí confieso que hubo un acercamiento y sí reconozco que yo leí mal una señal. Yo me equivoqué e intenté darle un beso que ella lo frenó y que agradezco además que haya pasado eso, que no se haya dado eso porque me hubiese sentido muy mal”, manifestó Andrés Wiese en su entrevista para ‘La banda del Chino'.

