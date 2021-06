El sismo de magnitud 6 que tuvo como epicentro la localidad de Mala en Cañete durante la noche del último martes también afectó a personajes del espectáculo. El actor Andrés Wiese manifestó sus sentimientos luego de sufrir dicho movimiento telúrico.

El artista publicó una historia en Instagram minutos después del sismo en el que mostró el temor natural de toda persona ante esta eventualidad.

“Ha sido super fuerte, ha sido un buen susto. Se han caído cosas, hay que limpiar vidrios. Ha sido corto, pero fuerte. Ya pasó, la gente se ha asustado también, uf”, dijo.

Esta mañana, el actor también comentó sobre el hecho y pidió a sus seguidores tener a la mano una mochila de emergencia ante la posibilidad de que se presente un sismo de la misma o mayor magnitud.

“Para la gente que usa la Costa Verde está cerrado, por sea caso, para que no vayan hasta allá. Me parece que se han caído muchas piedras y tienen que limpiar. Importante: mochila de emergencia. Yo no la tenía, la tengo lista. Se vienen réplicas, hace rato hubo una réplica, hay que tratar de estar tranquilos”, señaló.

Cabe mencionar que al cierre de esta nota, las vías de la Costa Verde reabrieron tras las actividades de limpieza de la zona por la caída de rocas en el asfalto.

¿Qué debe tener una mochila de emergencia?