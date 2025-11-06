El actor Andrés Wiese permanece en una clínica local luego de ser operado de emergencia debido a fuertes molestias abdominales. Según explicó, los médicos le diagnosticaron apendicitis aguda y diverticulitis, lo que generó una inflamación que requirió intervención inmediata.

“No estoy embarazado, amigos. Es apendicitis aguda y diverticulitis. Hoy nos quedamos hospitalizados y nos tienen que operar”, comentó el actor en sus redes sociales.

Tras la operación, Wiese difundió un nuevo mensaje para tranquilizar a sus seguidores. “Salimos de la operación como a las cuatro de la mañana. Aparentemente todo salió bien y vino el neurocirujano a verme. Estoy con un poco de dolor en la zona abdominal. Nos vamos a quedar tres días en la clínica, sin comer”, indicó.

El artista agradeció las muestras de apoyo y pidió a su comunidad prestar atención a cualquier malestar.