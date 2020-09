Vuelve a ser noticia. El cantante Andy V está en el ojo de la tormenta luego de que su expareja, Lourdes Sacín, lo denunciara por maltrato. Esta vez, el programa “En Exclusiva” difundirá un audio que lo compromete con amenazas.

“Si me va mal, vengo y te mato. Y si yo me quiero agarrar de nuevo de la fama, me agarro de Susy, que legalmente es mi esposa”, se le oye decir en el material.

La difusión de la ofensiva frase se da luego de que Andy V negara rotundamente haber violentado de alguna manera a Sacín, con quien tiene un hijo.

Imágenes de Magaly TV La Firme revelaban una conversación del cantante con su abogado, a quien le aseguraba no haber violentado a la periodista.

“¿Andy que ha pasado? yo me he querido ir de la casa ¿Por qué te has querido ir de la casa? No, ya no la aguanto más. ¿Has tenido problemas con ella? si problemas, ¿pero las maltratado? No, no, yo no la he tocado”, fue el intercambio de palabras entre ambos.

