Andy y Lucas: “Después de 20 años, tenemos más ilusión de seguir creciendo”.

Han pasado 20 años desde que Andrés Morales y Lucas González, más conocidos como Andy y Lucas, subieron por primera vez a los escenarios. Tras dos décadas de éxitos y 11 discos publicados, el dúo español lanzará un álbum recopilatorio de sus grandes éxitos en colaboración a otros artistas. Además, estarán el próximo 14 de febrero en el festival ‘Amor bajo las estrellas’ en el Estadio San Marcos junto a Sin Bandera, Axel, Beret y Anna Carina; para cantar sus icónicas canciones como ‘Son de amores’ o ‘Tanto la quería’ que sus fans están deseando volver a escuchar.

En estos 20 años en la música, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor de su carrera?

Lo mejor ha sido seguir manteniéndonos en la música y vivir de ello que es lo que siempre nos ha gustado. Lo peor han sido los momentos difíciles con managers, compañeros de trabajos, cuando terminamos el contrato con la discográfica y la pandemia; pero son cosas de a vida y hay que seguir adelante.

¿Conservan la misma ilusión con la que empezaron?

Tengo más ilusión porque después de tantos años y de vivir tantas cosas, hemos tenido momentos en los que no disfrutamos varias cosas buenas que no nos ha dado tiempo de asimilarlo. Ahora estamos cumpliendo el deseo que teníamos de hacer conciertos en Latinoamérica por todo el cariño que nos dan. Te diría que tenemos más ilusión de seguir creciendo.

El próximo 14 de febrero estarán en Lima en un concierto junto a Sin Bandera, Axel y Beret, ¿qué expectativas tienen?

Cuando hemos estado con Latinoamérica en general el cariño ha sido bestial, siempre que vuelvo a España estoy súper contento y orgulloso porque la importancia que se le da allí a la música es diferente a la de España. Espero que tengamos un buen recibimiento como hemos tenido siempre y disfrutar de ese gran evento que va a ser tremendo.

Además, su música ha marcado a dos generaciones. ¿Qué es lo que más disfrutan cuando están en el escenario?

Lo primero que disfrutamos es hacer música en nuestros conciertos que son muy dinámicos, también es esencial el contacto con el público; que veas disfrutar al público te llena, es algo que te enorgullece. Toda esa conexión es importante. Cuando nos subimos al escenario sentimos ese cariño y siempre tenemos ese alegría porque gracias a nuestra música conectamos con las personas. Cuando vayamos a Lima lo van a poder vivir, espero que esa magia no se pierda.

“20 años en 20 canciones”. Un disco recopilatorio donde incluyen sus grandes éxitos con la colaboración de otros artistas, ¿cómo definirían este disco?

Es un disco diferente porque hemos hecho un disco nuestro que al colaborar con tantos artistas hemos querido que cada uno le ponga su sello, hay temas que a mucha gente no le va a sonar a Andy y Lucas totalmente, pero es normal por el estilo de cada compañero. En líneas generales lo veo un disco bastante madura, bien arreglado musicalmente y sobre todo que se ha hecho con mucha ilusión y ganas, creo que eso se refleja; aunque no sea vea pero se siente.

¿Hay alguna colaboración que les hubiese gustado hacer, pero no se ha podido concretar?

Muchas veces no es bonito decir nombres porque es verdad que muchos compañeros no han podido participar por el tema de la discográfica, intereses de cada uno y demás, es entendible porque así funciona. Nos hubiera gustado tener otras colaboraciones pero aún puede haber una sorpresa, estamos a la espera. Lo que hay ahora mismo, es maravilloso, y es un homenaje a nuestros 20 años. Lo principal es que tenemos que disfrutarlo nosotros y los artistas que han colaborado.

¿Cuál es el país que más los ha impresionado que escuchen su música?

Hace unos años estuvimos en Cuba, vimos la pobreza del país y el cariño que nos tenían me sorprendió mucho. En general el público Latinoamericano me parece impresionante porque son súper cariñosos, me encanta. No me podría quedar uno porque son muy pasionales y eso a todo el mundo le gusta, que te den cariño por algo que haces.

¿En estos tiempos a qué se enfrentan los que recién se inician en el negocio de la música?

Por una parte tenemos suerte que por las redes sociales, un artista puede intentar darse a conocer pero la industria es un poco rara porque el reggaetón también ha absorbido un poco, es música moderno pero no es la que a mí me gusta, la romántica de antes que hacía Alejandro Sanz y muchos artistas que intentamos seguir con esa línea. Es complicado, pero las herramientas digitales pueden servirle mucho a alguien que recién inicia en la industria musical.