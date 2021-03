El cantante puertoriqueño Ángel López realizó una conmovedora revelación durante su participación en el programa Mujeres al Mando de Latina. En medio de su participación en dicho espacio, informó que a su hijo mayor le detectaron un tumor cancerígeno y fue operado poco después de su viaje a nuestro país para ser parte de Yo Soy.

“Una situación muy difícil que nos ha puesto en prueba. Mi hijo Luis, el mayor, le descubrieron un tumor canceroso. Literalmente el martes , cuando tuve que viajar para acá el domingo y no pude estar ahí, por eso mi esposa estuvo allá para por lo menos ser el representante de parte de los padres, pero mi corazón estaba allá”, comentó visiblemente afectado.

Ángel López brindó detalles del proceso de operación y sostuvo que aún aguarda otros resultados para conocer si el tumor fue extirpado por completo o si tendrá repercusión en otras partes del cuerpo de su hijo.

Ángel López revela problema de salud de su hijo (Latina)

“Gracias a Dios le extrajeron (el tumor). La operación todo bien, ahora estamos esperando los laboratorios, los resultados finales, con la esperanza de que no se haya regado. Estamos agarrados de la fe y le agradezco a todas las personas que han orado por nosotros, no me acostumbro a subir cosas personales (a sus redes sociales)”, señaló.

Ante la revelación, las conductoras del programa se mostraron sorprendidas, pero quien sí sabía con antelación del tema fue Maricarmen Marín, quien brindó palabras de consuelo y admiración a su colega de Yo Soy.

“Yo te admiro más, porque todos estos días en Yo Soy has sido realmente increíble y estabas pasando esta situación, que yo sé que tu fe, esa espiritualidad que tú tienes hace que veas de otra forma esta situación y cuando yo me enteré de esto, es más, no he querido tocar el tema, porque yo veía que tú no lo estabas haciendo, traté de ser muy respetuosa. Ahora que tú lo cuentas, no quiero que pase este momento para decirte que te admiro más”, dijo.

“La entrega, la alegría, la disposición con la que tú has venido a Yo Soy a entregar todo tu talento, tu experiencia, todo lo que eres tú, encima sabiendo lo que estabas viviendo, para mí hace que realmente seas una persona de luz”, agregó.

