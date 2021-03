El cantante de cumbia Ángelo Fukuy afirmó que decidió fundar su orquesta, llamada Zona Libre, porque sus compañeros y él necesitaban trabajar porque tienen familias que dependen de ellos y que no les contestaban los mensajes en la Orquesta Internacional, cuyo dueño es Christian Domínguez.

“Mi contrato, prácticamente, se acabó porque trataba de comunicarme, llegar a la empresa, pero me dejaban en visto, no me contestaban . Entonces, me di por despedido. Al no tener respuesta por parte de mi empresa y no te hablo de días, sino de semanas, meses, y yo necesito trabajar, tengo una madre, una hija, una familia, al igual que mis compañeros músicos”, expresó en diálogo con ‘América Hoy’.

Asimismo, se mostró muy feliz, junto a sus compañeros que pertenecieron a la agrupación musical de Domínguez, del lanzamiento de su orquesta que busca ser conocida en el mundo de la cumbia.

Ángelo Fukuy tras separarse de Christian Domínguez y fundar su orquesta - América TV

“Hay una familia detrás de nosotros y tenemos que apoyarlos y seguir adelante, junto con mis amigos, hermanos, que hemos estado en los momentos difíciles y también nuestra representante Maritza Rodríguez”, sostuvo.

Ante la pregunta de que si su renuncia se dio porque estaban cansados de que Christian Domínguez sea noticia por sus escándalos, Ángelo Fukuy dijo que ese no era el motivo, sino “otros puntos”.

VIDEO RECOMENDADO