El lunes 26 de setiembre, Jota Benz desató los rumores de que su pareja, la modelo Angie Arizaga, estaría esperando un bebé. El integrante de “Esto es Guerra” lanzó un misterioso mensaje en medio de la celebración del cumpleaños de la exconductora de televisión.

“Estamos candente, en fuego que ni la vela se apaga… dicen que cuando no se apaga es porque viene hijos en camino”, dijo el integrante de “Esto es Guerra” ante las cámaras de “En boca de todos” e inmediatamente se empezó a especular sobre un posible embarazo de la modelo.

Tras los rumores sobre el supuesto embarazo de Angie, Jota Benz decidió pronunciarse y descartó que su pareja esté en la dulce espera.

“Ya tú sabes cómo es… uno siempre tiene antojos, quizá por el estrés, no se sabe. Además, yo ando comiendo todo el día. No es necesariamente, lo que todo el mundo dice, porque a nosotros ya nos han embarazado un montón de veces y tenemos un equipo de fútbol de hijos”, dijo con sinceridad ante las cámaras de “América Espectáculos”. “Pero por ahora, no, hay nada por ahora”, reafirmó.

Respecto a sus planes de comprometerse en matrimonio con la modelo y exchica reality, el también cantante aseguró que lo harán cuando ambos lo decidan y no se dejarán influenciar por lo que los otros digan.

“La mayoría de las parejas, yo creo que se deja influenciar, les choca el tema de que los estén presionando. Nosotros la tenemos claro, desde el día uno tuvimos claro que es a nuestro ritmo, y no al ritmo de nadie más, es al ritmo de ella y mío. El día que decidamos comprometernos lo haremos, el día que queramos hijos, los vamos a tener”, puntualizó.

