Angie Arizaga y Jota Benz ha compartido una emocionante noticia a través de sus redes sociales, y es que la pareja está próxima a convertirse en padres. Después de varios intentos, la los exchicos realitys anunció con alegría que están por fin en la dulce espera de su primer hijo.

Sin embargo, no todo habría sido felicidad antes de confirmar su estado de gestación. Angie Arizaga reveló en una conmovedora publicación en su cuenta de Instagram que el camino hacia este embarazo no fue fácil.

La popular modelo peruana confesó haber pasado por momentos difíciles, pruebas negativas, lágrimas y dolor ante la incertidumbre de no poder concebir. Sin embargo, tras superar desórdenes hormonales y emocionales, finalmente llegó la bendición que tanto anhelaban.

“ No se imaginan cuánto esperé este momento, cuántas pruebas negativas, cuantos abrazos diciéndome ten paciencia, cuantas lágrimas y dolor cuando la prueba era negativa, cuanta presión de la gente que ni conocía, al punto de darme por vencida… de decir tal vez esta etapa no es para mí y me dediqué a sanar por dentro ”, se lee en el inicio de la publicación.

“ Tenía mucho desordenes hormonales y de un momento a otro sin imaginarlo llego la Bendición, cuando vi el EMBARAZADA en la prueba, lloré de felicidad y recién pude asimilarlo cuando escuché sus hermosos latidos”, esa emoción fue única y es el motor para seguir mejorando como persona para ser un buen ejemplo ”, finaliza su post en Instagram.

Angie Arizaga y Jota Benz celebran tras confirmar embarazo

La pareja expresó su felicidad y gratitud por este nuevo capítulo en sus vidas, destacando que la noticia del embarazo es un motor para seguir creciendo y mejorando como personas, con el propósito de ser un buen ejemplo para su futuro hijo.

“ ¡La Bendición que está en camino me tiene muy ilusionada, de solo pensar que dentro de mí está el resultado del amor tan grande que tengo con Jota me llena de alegría! Imposible decir que no sentí miedo haciéndome mil preguntas, ya no es pensar solo en mí, es pensar en nuestro bebé y en nuestra familia ”, se lee en el post.

La noticia del embarazo de Angie Arizaga y Jota Benz ha sido recibida con cariño y felicitaciones por parte de sus seguidores, quienes celebran junto a ellos este momento tan especial.





