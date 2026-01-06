Angie Arizaga vivió un momento especial durante su reciente viaje a Roma, donde Jota Benz la sorprendió al pedirle la mano. La modelo no tardó en compartir su felicidad con sus seguidores a través de sus redes sociales.

Jota se arrodilló frente al Coliseo Romano y entregó el esperado anillo de compromiso a la exchica reality, quien aceptó de inmediato su propuesta de matrimonio.

La pedida de mano se realizó el 30 de diciembre de 2025 y, según las imágenes que Angie compartió, todo indica que la sorpresa fue total y que no esperaba la propuesta en absoluto.

“ Sí Sí Sí !! Y Mil veces sí ! Ni en el mejor de mis sueños me esperé esta sorpresa, eres lo mejor que me ha pasado y estoy feliz de saber que tendré toda mi vida contigo . Gracias por amarme tan bonito. TE AMOOOOO ”, escribió Arizaga.

La pedida de mano de Jota Benz a Angie Arizaga generó gran emoción entre el público y, especialmente, entre sus excompañeros de Esto Es Guerra.

“Felicitaciones amigos que sigan siendo felices se les quiere”, escribió Said Palao; mientras Patricio Parodi agregó: “Me encanta, hasta con violín me sacaste!! Muy felices por ustedes chicos, que viva el amooor”.