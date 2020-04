Tras haber sobrevivido a cuatro impactos de bala y continuar con su proceso de recuperación fuera de la clínica en la que estaba internada, la modelo Angie Jibaja utilizó sus redes sociales para manifestar su agradecimiento a Dios por seguir viva.

En una reciente publicación en su cuenta oficial de Instagram, la popular ‘Chica de los tatuajes’ abrió su corazón y relató la traumática experiencia que vivió.

“Hola mis amores, les cuento que hoy estoy mucho mejor. ¿Cómo pude resistir cuatro balazos? Tengo que tener un propósito en esta vida definitivamente”, señaló la modelo en sus historias.

Angie Jibaja se conmueve al recordar que sobrevivió a balacera y hace un pedido a sus fans

Asimismo, Angie Jibaja aprovechó la oportunidad para asegurar que no le gusta pedir “limosna”, por eso prefiere seguir trabajando y ofreció sus libros de “liberación personal”, donde cuenta los capítulos poco conocidos de su vida.

“Yo comencé con este proyecto del libro, uno de liberación personal, que estoy segura que nadie sabe de mí ni los capítulos de mi vida, quiero pedirles que por favor lo compren. Cuesta 10 soles y me va a ayudar muchísimo. No quiero pedirle limosna a nadie, plata a nadie”, manifestó la también actriz.

“No suelo ni me gusta hacer eso. Me he muerto de hambre por un año y no le pedí nada a nadie. Esta vez es mi trabajo, algo personal así que les pido que lo compren”, añadió Jibaja en sus historias.

