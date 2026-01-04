Angie Jibaja no ocultó su alegría tras reencontrarse con sus hijos en diciembre de 2025 y, hace unos días, compartió nuevos detalles sobre ese emotivo momento.

“ Hace una semanita que estuve en Lima, iba por dos semanas, pero me quedé una semana, porque fui a ver a ya saben quiénes, a los amores de mi vida, por eso me siento tan feliz ”, expresó la modelo.

Según relató Angie, consiguió el acercamiento que tanto anhelaba con sus hijos y, de acuerdo con su versión, el sentimiento fue mutuo.

“ Estuve con ellos, los abracé, los besé, los recontra besé, me recontra besaron y me volví rapidito porque bueno, no puedo estar mucho tiempo en Lima y viajé sola. Por eso estoy muy feliz ”, agregó.

Además, Angie Jibaja volvió a expresar su agradecimiento a Romina Gachoy por facilitar el reencuentro con sus hijos y destacó la importante labor que realiza con ellos.