La bailarina de Agua Bella, Angie Zapata, se presentó la noche del 24 de octubre de 2022 en el programa Magaly TV la firme, donde brindó una entrevista a la conductora Magaly Medina Vela.

La periodista conversó con la jovencita que, el fin de semana denunció de agresión física y verbal al futbolista del Sporting Cristal, Martín Távara.

Hasta el momento, Angye Zapata no había conversado con nadie hasta que la noche de ayer, ella decidió sentarse frente a la ‘urraca’ para contar detalles y pormenores de lo que fue el infierno que vivió al lado del deportista rimense durante más de 2 años.

Angye Zapata reveló que el entorno de Martín Távara conocía las debilidades del jugador como la ludopatía y su gusto por las bebidas alcohólicas pese a que es deportista y en ellos está prohibida su ingesta.

Angye Zapata conversó con Jorge Soto

Otro de los puntos que más llamó la atención fue cuando Angye Zapata le confirmó a Magaly Medina que ella habló con Jorge Soto y le contó sobre las agresiones físicas que sufrió por parte de Martín Távara.

Sin embargo, esto fue pasado por agua tibia pues nada cambió desde que ella expuso sobre las agresiones del deportista de 23 años. Angye Zapata también reveló que conversó con el representante de Martín Távara y que éste le agradeció por contárselo.

“El representante de Martín es uno de los dirigentes del club. Sí, en algún momento tuve algún tipo de conversación con el señor Jorge Soto, que es una persona muy centrada. Sí le conté pero me dijo que iba hablar con él y que le iba a hacer entender pero Martín es una persona que no le importa nada, no le importa su club”, señaló.

Magaly volvió a preguntar: “pero ¿el club no le dijo algo, no le llamó la atención, no le dio una sanción o no lo mandó a su casa un mes o una terapia? Los clubes hacen eso, se supone que si un directivo como Jorge Soto se entera, lo que hace es tomar algún tipo de medida”.

“En realidad con el señor Jorge Soto yo tuve este tipo de conversación de manera fortuita en una reunión que coincidimos”, agregó la bailarina.