Anna Carina Copello: “Siempre trato de reinventarme y no presentar lo mismo”

Anna Carina desarrolló su sensibilidad desde muy pequeña. “Mientras los niños estaban jugando, yo estaba atenta a las canciones, viendo cómo tocaba mi tío la guitarra”, nos confiesa.

A pesar de crecer entre valses su carrera musical se inclinó por el pop, sin embargo, no se quedó en este género y decidió apostar por otros ritmos como el latín, urbano y las baladas, pero sin perder su esencia. Actualmente, es una de las cantantes peruanas más reconocidas, y eso le ha llevado a ser imagen de diversas marcas como París.

Iniciaste en Nubeluz a los 12 años, ¿qué ha significado esto en tu vida?

Nubeluz ha sido mi primera y gran escuela. Aprendí a desenvolverme ante cámaras y me di cuenta de que lo mío era el arte.

Estuviste conduciendo “Esto es guerra” por un corto tiempo, ¿te interesaría tener un espacio en la televisión?

Me siento muy cómoda haciéndolo. Si apareciera algún proyecto relacionado a la música o juvenil, escucharía la propuesta.

¿En algún momento has querido renunciar a la música?

Por supuesto. Cuando saqué mi segundo disco no sentía tanto apoyo de los medios e hice una pausa un par de años.

¿Qué hiciste en ese tiempo?

Ejercí mi carrera como publicista en el área de marketing de un banco. Lo disfruté y aprendí un montón, pero el horario de oficina no es lo mío.

Luego de probar varios ritmos, ¿con qué género te identificas?

Yo soy cantante de pop. Lo que pasa que a lo largo del camino siempre he ido fusionando con diferentes ritmos, sin embargo, he mantenido la esencia del pop. Siempre trato de reinventarme y no presentar más de lo mismo. Por eso busco fusionarme con lo que está más a la moda.

¿Qué tan importante son las colaboraciones para un cantante?

A mí me encantan porque es una forma de aprender del talento de otros.

¿Las redes sociales han sido cruciales para tu crecimiento?

Sí, porque antes solo tenías la radio o la televisión para difundir tu música, ahora también tienes las redes sociales. Me han ayudado mucho para conocer a mi público.

No, obstante hay un sentimiento especial con la radio...

Nunca me voy a dejar de emocionar cada vez que escucho una canción mía en la radio (risas).

Las cantantes peruanas se están internacionalizando, ¿qué opinas al respecto?

Me siento contenta porque esa es una manera de que el mundo nos mire y diga: “ Ahí hay talento”. Mientras más artistas se den a conocer en el exterior, más oportunidad habrá para todos.

Fuiste mamá a los 21 años, ¿cómo es Anna Carina como madre?

Suelo ser más recta que mi esposo. Creo que mi rol es corregir, pero soy una mamá chocha y engreidora.

Tu hija mayor entra a la adolescencia, ¿cómo estás llevando esta etapa?

Tengo que reconocer que mi hija es bastante correcta y estudiosa. Somos madre e hija, pero también somos amigas. No escondemos nada y hablamos mucho.

¿Qué enseñanza te dio tu mamá que ahora buscas transmitir a tus niños?

Mi mamá es luchadora y no se agota. Desde que tengo uso de razón tiene la misma energía y siempre nos ha inculcado luchar por nuestros sueños y eso es lo que trato de transmitirle ahora a mis hijos.

Perfil

Anna Carina Copello

Cantante y compositora. Nació el 14 de agosto de 1981. Estudió Publicidad en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Entre sus canciones más exitosas figuran “ Hipodresía”, “Amándote”, “Callao”, “Dónde están”, entre otros.