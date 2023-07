Anthony Aranda es amenazado por su exjefe: “No te conviene que la gente ni tu pareja se enteren”

Anthony Aranda, pareja de Melissa Paredes, recibió una advertencia de su exjefe, quien afirmó que que ‘no está dispuesto a aguantar más mentiras’, asegurando que el bailarín no renunció a su empleo, sino fue despedido. “No te conviene que la gente se entere ni tu pareja”, afirma esta persona en su mensaje.

Se trata de Denis Montejo, ex jefe del ‘Activador’, quien arremetió contra el bailarín, a pocos días de la inauguración de su academia de baile.

“ No te fuiste. Yo te saqué antes de que hagas lo que estás haciendo. Creo que no debes jugar con fuego. Me conoces, sabes que yo no aguanto las mentiras. Pero si te vas a poner a mentir ya no seguiré en silencio como he estado hasta ahora ”, escribió Montejo.

“Siempre fui bueno hasta públicamente lo hice y no me arrepiento, pero tú pagas mal a las personas”, añadió.

Denis Montejo también le pidió a Anthony Aranda ‘dejar de seguir mintiendo’ pues no le conviene que la gente se entere de lo sucedido, y menos Melissa Paredes.

“ Te retiré de mi empresa y tú sabes porque. Eso debe quedar entre tú y yo, no te conviene que la gente se entere ni tu pareja ”, le advirtió a Anthony Aranda.

