El bailarín Anthony Aranda decidió responder a las críticas de la conductora de “América Hoy”, Ethel Pozo, tras su participación en “El Gran Show”.

Cabe mencionar que el novio de Melissa Paredes apareció como su refuerzo en la gala final del programa conducido por Gisela Valcárcel.

Al respecto, el también conocido como “Activador” señaló, para el programa “Amor y Fuego”, desconocer la razón por la que Pozo demostró incomodidad acerca de su participación en el reality de baile.

“Se empeña siempre en volver al tema, yo no entiendo. La intención es muy mala. Me causa gracia, la verdad. Esa señora habla de mí y se espanta, es como si yo le hubiera hecho algo y no le he hecho algo la verdad. Es su papel, su personalidad, su personaje, no lo sé, no la conozco”, expresó Aranda.

Asimismo, el bailarín aseguró que no hablaría mal de la presentador porque “nunca hablaría mal de una mujer”.

“Es preocupante cómo se expresa. Yo creo que hay cosas que ni siquiera hay que comentarlas porque son tan evidentes que solo se ven”, agregó el novio de Paredes.

Melissa le responde a Ethel luego que conductora dijo que Anthony Aranda no debería bailar en “El gran show”

Según se pudo ver en el avance, la bailarina y actriz fue consultada sobre la opinión que emitió Ethel Pozo, quien señaló que Paredes no debió elegir a su pareja Anthony Aranda para que la acompañe a bailar en la final de “El gran show”.

“¿Quién es ella para decir si es correcto o no? ¿Es Dios? ¿Quién es para juzgar?”, fue comentario de Melissa para el programa de Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.

TE PUEDE INTERESAR