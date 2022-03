Anthony Aranda decidió romper su silencio para responder las comparaciones que se han hecho en las redes sociales respecto al estilo de vida que tenía Melissa Paredes antes y después de iniciar una relación con él.

El bailarín se animó a responder las preguntas de los usuarios a través de su cuenta de Instagram, incluso las que se referían a la hija del ‘Gato’ Cuba.

¿Cómo te llevas con Mía?, fue la consulta de uno de sus seguidores que decidió responder. “Con Mía es todo súper lindo, somos los mejores amigos, nos llevamos muy bien, jugamos mucho, nos divertimos siempre, es una niña súper inteligente, súper linda”, señaló.

El popular ‘activador’ también hizo una sorprendente revelación cuando se defendió de la crítica de otro usuario, quien se burló que Melissa Paredes ya no disfrute sus vacaciones en el extranjero como lo hacía cuando estaba con Rodrigo Cuba.

“¿Por qué no la invitas de viaje a Melissa? ¿Es verdad que es porque no tienes plata? ¿O por qué? Jajajaja”, le preguntó el internauta.

“Bueno, una de las cosas que más me gusta es viajar, siempre viajo. Y sí, sí la he invitado, pero lamentablemente no nos dieron el permiso. Queríamos irnos a Disney con la princesa, pero, bueno, ya habrá oportunidad”, respondió en clara referencia a la autorización de viaje que Rodrigo Cuba debe firmar para que su hija pueda salir del país.

Anthony Aranda responde preguntas por Instagram

