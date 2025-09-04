La legendaria agrupación Antología celebrará sus bodas de plata con un concierto espectacular en el Anfiteatro del Parque de la Exposición este sábado 27 de septiembre desde las 7:00 p. m.. El evento reunirá a grandes exponentes de la música andina, la cumbia y el rock, en una noche que promete ser inolvidable.

Entre los invitados figuran William Luna, Pelo D’ Ambrosio, Pepe Alva y Milena Warthon, además de agrupaciones como Agua Marina, Corazón Serrano, El TRI de México –con Alex Lora a la cabeza– y Ráfaga de Argentina.

Novedades musicales de aniversario

Durante el concierto, Antología estrenará nuevos temas de su más reciente producción. Entre las sorpresas destacan una colaboración con El TRI y un mix de cumbias en conjunto con Ráfaga, mostrando la versatilidad del grupo y su capacidad de fusión con artistas internacionales.

“En nuestra celebración por los 25 años de vida artística queremos ofrecer un espectáculo que fusione la música andina contemporánea con distintos géneros. Será el sello de un camino de trabajo ininterrumpido”, comentó Dilio Galindo Moreno, líder de la agrupación.

Un legado de música andina contemporánea

Desde sus inicios en Ica, Antología se ha dedicado a revalorar la identidad cultural andina y proyectarla al futuro mediante fusiones innovadoras. Incorporando instrumentos como sintetizadores y teclados, su propuesta se consolidó como música andina contemporánea.

La agrupación ha llevado su arte a países como Japón, Estados Unidos, Bolivia, Ecuador y Argentina, además de realizar giras anuales en Europa. Entre sus espectáculos más recordados están “Antología Sinfónico” (2008-2009) y “Uniendo América” (2015), que integraron a más de 150 músicos y artistas de renombre internacional.

Entradas disponibles

El concierto de aniversario será una oportunidad única para celebrar un cuarto de siglo de trayectoria. Las entradas ya están a la venta en VaoPe.com desde S/55.00.