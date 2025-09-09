“Antología”, legendaria agrupación de música andina, celebrará sus Bodas de Plata con un concierto inolvidable en el Anfiteatro del Parque de la Exposición este 27 de septiembre desde las 7:00 p. m. y contará con la presencia de destacados artistas como William Luna, Pelo D’ Ambrosio, ‘Pepe’ Alva y Milena Warthon, así como las agrupaciones, Agua Marina, Corazón Serrano, el tradicional grupo de rock en español el TRI de México, con Alex Lora a la cabeza, y Ráfaga de Argentina.

Este concierto servirá para que Antología lance novedades para su legión de seguidores. El conjunto prepara una colaboración con el TRI y un mix de cumbias junto con Ráfaga. “En nuestra celebración por los 25 años de vida artística tenemos la intención de ofrecer un espectáculo que permita interactuar y fusionar con artistas y grupos internacionales como el TRI y Ráfaga. Sin duda vamos a sellar 25 años ininterrumpidos de trabajo”, comentó Dilio Galindo Moreno, líder de la agrupación.

Antología, cuyo origen es la ciudad de Ica, llevó su música por todo el Perú y su primer viaje internacional fue al Japón (2000). También compartieron su arte a países de Latinoamérica como Bolivia, Ecuador, Argentina, además, Estados Unidos y siempre organizan una gira anual hacia Europa.

“Antología busca desarrollar la música andina de la manera tal cual aprendimos y proyectarla al futuro con una nueva sonoridad, mezclar ritmos e instrumentos y hacer que la música vaya desde un ámbito rural hasta las ciudades grandes. Buscamos una revaloración y fortalecer nuestra identidad a través de la música”, explicó el líder del conjunto musical.

Sin duda una oportunidad para un evento que será recordado por mucho tiempo; las entradas están a la venta en la plataforma VaoPe.com desde S/55.00.