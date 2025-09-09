“En nuestra celebración por los 25 años de vida artística tenemos la intención de ofrecer un espectáculo que permita interactuar y fusionar con artistas y grupos internacionales como el TRI y Ráfaga, comentó Dilio Galindo Moreno, líder de Antología.
“En nuestra celebración por los 25 años de vida artística tenemos la intención de ofrecer un espectáculo que permita interactuar y fusionar con artistas y grupos internacionales como el TRI y Ráfaga, comentó Dilio Galindo Moreno, líder de Antología.

“Antología”, legendaria agrupación de música andina, celebrará sus Bodas de Plata con un concierto inolvidable en el Anfiteatro del Parque de la Exposición este 27 de septiembre desde las 7:00 p. m. y contará con la presencia de destacados artistas como William Luna, Pelo D’ Ambrosio, ‘Pepe’ Alva y Milena Warthon, así como las agrupaciones, Agua Marina, Corazón Serrano, el tradicional grupo de rock en español el TRI de México, con Alex Lora a la cabeza, y Ráfaga de Argentina.

Este concierto servirá para que Antología lance novedades para su legión de seguidores. El conjunto prepara una colaboración con el TRI y un mix de cumbias junto con Ráfaga. “En nuestra celebración por los 25 años de vida artística tenemos la intención de ofrecer un espectáculo que permita interactuar y fusionar con artistas y grupos internacionales como el TRI y Ráfaga. Sin duda vamos a sellar 25 años ininterrumpidos de trabajo”, comentó Dilio Galindo Moreno, líder de la agrupación.

Antología, cuyo origen es la ciudad de Ica, llevó su música por todo el Perú y su primer viaje internacional fue al Japón (2000). También compartieron su arte a países de Latinoamérica como Bolivia, Ecuador, Argentina, además, Estados Unidos y siempre organizan una gira anual hacia Europa.

Antología busca desarrollar la música andina de la manera tal cual aprendimos y proyectarla al futuro con una nueva sonoridad, mezclar ritmos e instrumentos y hacer que la música vaya desde un ámbito rural hasta las ciudades grandes. Buscamos una revaloración y fortalecer nuestra identidad a través de la música”, explicó el líder del conjunto musical.

Sin duda una oportunidad para un evento que será recordado por mucho tiempo; las entradas están a la venta en la plataforma VaoPe.com desde S/55.00.

TAGS RELACIONADOS