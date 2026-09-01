El reggaetón vuelve a apoderarse de Lima. Este 31 de octubre, desde las 8:00 p. m., el Estadio Nacional será escenario de la séptima edición del Reggaeton Lima Festival , que reunirá a grandes figuras de distintas generaciones del género urbano. Las entradas estarán disponibles desde este viernes 4 de septiembre a las 10:00 a. m. a través de Teleticket.

La esperada edición de Halloween tendrá como protagonistas a Anuel AA, Beéle, Wisin y Jowell & Randy, además de Lunay, J Álvarez y Alexis & Fido, mientras que nuevos artistas y sorpresas serán anunciados próximamente. De esta manera, Reggaetón Lima Festival 7 vuelve a reunir a exponentes que hicieron historia en el reggaetón con artistas que actualmente dominan la escena urbana y las plataformas digitales.

Una de las grandes novedades será la presentación de Jowell & Randy con su espectacular show 3D, una propuesta que combinará música, tecnología y una experiencia visual especialmente preparada para el festival. El dúo puertorriqueño, responsable de grandes clásicos del género, promete una presentación cargada de energía y mucho perreo.

Pero la fiesta no estará únicamente sobre el escenario principal. Reggaetón Lima Festival 7 contará con La Casa del Reggaetón Old School, un espacio dedicado a los sonidos que marcaron la historia del género y que tendrá como protagonistas a DJ Warner, DJ Rafi Mercenario, DJ Nelson y DJ Motion, además de artistas y activaciones especiales.El festival prepara una producción de gran formato con pantallas, efectos especiales, puesta en escena, producción audiovisual y una ambientación inspirada en Halloween, convirtiendo al Estadio Nacional en una gran experiencia urbana.