La película “Santidad”, una comedia irreverente que invita a reflexionar sobre el poder, la fe y la necesidad humana de juzgar a los demás, llegará a las salas de cine de todo el país este 24 de setiembre de 2026. La película tuvo su preestreno con gran éxito en el reciente Festival de Cine de Lima y tendrá su avant premier en Cusco el miércoles 16.

La historia se desarrolla en Sarapampa, un pueblo que se prepara para celebrar el centenario de la aparición de la Virgen del Maíz. Hasta allí llega el arzobispo Pedro Boluarte para coronar la imagen venerada por la población, pero su obsesión por la pureza moral y su forma de imponer su visión del bien y del mal desencadenan hechos que pondrán en crisis su autoridad.

Entre pobladores detenidos, devotas fanáticas, policías desbordados y secretos de la Iglesia, la celebración se convierte en una hilarante cacería moral donde nadie está libre de pecado. Lo que debía ser una fiesta religiosa se convierte en un espectáculo tan absurdo como explosivo. “Santidad” es una historia que hará reír y reflexionar al público.

La historia de "Santidad" se desarrolla en Sarapampa, un pueblo que se prepara para celebrar el centenario de la aparición de la Virgen del Maíz.

El filme está dirigido y escrito por Rodolfo Espinoza Ríos, director y guionista que estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco y Cine en la Universidad de Vincennes Saint Denis – Paris 8, en Francia. Ha trabajado como periodista y asistente de dirección para la televisión francesa y este es su primer largometraje.

El elenco está encabezado por Pedro Olórtegui como el arzobispo Pedro Boluarte y Beto Benites como el padre Fermín Pinares, además de Ubaldo Huamán, Lilian Nieto, Natalia Bonifaz y Víctor Acurio. También participan Hugo Bonet, Mauricio Rueda, Marina Pumachapi, Adolfo Baca y la Comunidad Cultural Ñawpa Ñan.

La cinta es producida por Beyker Bances, productor y fundador de Llanki Cine, especializado en adaptación literaria y coproducciones internacionales; y por Beto Benites, de +58 Producciones, quien ha desarrollado una sólida carrera como actor y productor en la cinematografía de América Latina, Europa y Hollywood.