Yanira Dávila regresó la tarde de este lunes a la conducción de “Aprendo en casa", el programa de clases a distancia del Ministerio de Educación que se transmite por TV Perú, y reveló que tuvo que ausentarse unas semanas debido a que dio positivo al COVID-19.

La joven comunicadora, quien está encargada del espacio dirigidos a niños de segundo grado de primaria, se tomó unos minutos al inicio de su bloque para contar qué fue lo que le ocurrió y recomendar a los televidentes que sigan con los cuidados necesarios para evitar contagiarse.

“Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo lunes de ‘Aprendo en casa’. Ya estoy de vuelta con ustedes. ¡No saben cuánto los he extrañado! No sé si todas y todos saben pero me tuve que ausentar del programa porque di positivo al COVID-19”, indicó inicialmente Yanira Dávila.

“Si bien ya estoy totalmente recuperada y no tuve mayores complicaciones sí estuve muy asustada, por eso, quiero recordarles que no bajemos la guardia. Hay que cuidarse mucho, tomar todas las medidas de precaución necesarias, no solo por nosotros, sino también por todas y todos los que nos rodean”, agregó.

“Cuídense mucho en casa, porque si bien conmigo la enfermedad pasó y no hubo mayores complicaciones, ese no es el caso de todos. Hay muchas personas en nuestro país que por diversas condiciones sí tienen mayor riesgo”, apuntó sobre la población vulnerable.

Finalmente, dejó un mensaje de concientización: “Reforcemos los cuidados en casa y sigamos todas las recomendaciones como el uso de mascarillas, el distanciamiento de por lo menos 1 metro, el lavado de manos y no salgamos de casa ni visitemos a nuestros familiares y amigos si no es absolutamente necesario”.

Este no es el primer caso de contagio de COVID-19 en “Aprendo en casa”, ya que a mediados de agosto, Stephanie Orúe también reveló que se ausentaría unas semanas de la conducción de dicho espacio tras dar positivo al virus, para ponerse en cuarentena y recuperarse completamente.

“Estoy en cuarentena 2 semanas. Soy asintomática. No he sentido ningún efecto del virus, pero por prevención y para cuidar a mi entorno es que estoy haciendo la cuarentena”, señaló al mismo tiempo que reveló que no estaba llevando ningún tratamiento médico.

