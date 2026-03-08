Arcángel confirmó su esperado regreso a Lima como parte de ‘La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario’, la gira global con la que celebra dos décadas de una carrera que ha marcado el sonido y la cultura del reggaetón y el latin trap. La cita será el sábado 12 de septiembre, en el Estadio San Marcos, en un concierto que recorrerá 20 años de éxitos y evolución artística.

La ambiciosa gira contempla presentaciones en importantes arenas, estadios y festivales de Europa y Latinoamérica a lo largo de 2026, con paradas confirmadas en España, México, Argentina, Chile, Colombia y Perú, entre otros mercados clave. Este anuncio corresponde a la primera etapa del tour, mientras que nuevas ciudades y fechas serán reveladas próximamente, reafirmando el alcance global del artista.

Durante dos décadas, Arcángel se ha mantenido a la vanguardia de la música latina, entregando himnos que definieron una era e influenciando a generaciones de artistas alrededor del mundo. Desde sus inicios a mediados de los 2000, primero como parte del dúo Arcángel & De La Ghetto y luego como solista, construyó un catálogo fundamental en la evolución del género urbano.

Su discografía incluye producciones como El Fenómeno, Sentimiento, Elegancia & Maldad, Ares, Los Favoritos (junto a DJ Luian) y Sr. Santos, trabajos que ampliaron su impacto en América Latina y Estados Unidos, consolidándolo como una de las figuras más influyentes de su generación.

En ese recorrido se encadenan canciones que forman parte del ADN urbano contemporáneo: “Pa’ Que la Pases Bien”, “Me Prefieres a Mí”, “Por Amar a Ciegas”, “Hace Mucho Tiempo”, “Tú No Vive Así”, “La Ocasión” y, más recientemente, “La Jumpa”. Un repertorio que ha sostenido su vigencia en plataformas digitales y que promete ser parte esencial de un show que combinará clásicos y nuevas producciones.

Datos del concierto:

Lugar: Estadio San Marcos

Fecha: Sábado 12 de septiembre – 9:00 p.m.

Canal de venta: Ticketmaster