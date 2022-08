La actriz Areliz Benel, que adquirió popularidad por haber interpretado a ‘Shirley Gonzales’ en la serie “Al fondo hay sitio”, descartó volver a formar parte de la ficción. Es más, aseguró sentirse cansada de ser recordada por su personaje en la teleserie de América TV.

Las declaraciones de la actriz se produjeron a través de su cuenta de TikTok, donde recientemente compartió un video suyo tocando el ukelele e interpretando un cover de “Levitating” de Dua Lipa.

En sus comentarios, muchos usuarios de TikTok recordaron el papel de Areliz en “Al fondo hay sitio”, por lo que la actriz no tuvo reparos en hablar sobre este papel al que reconoció que le tiene mucho cariño, pero que ya se siente cansada de ser recordado por el mismo.

“Agradecida estoy, estuve y estaré, pero esa etapa ya pasó hace más de cinco años, ahora estoy en otra muy distinta. No me interesa la cantidad de seguidores, sino la calidad de seguidores que me siga por ser Areliz, artista o actriz... A lo mejor me siguen por eso (”Al fondo hay sitio”), pero yo le doy más amor a aquellos que me siguen por mis nuevas etapas”, aclaró Benel.

“No me arrepiento, pero eso ya pasó hace cinco años y el futuro me emociona más que el pasado, por eso no le doy tanto interés a lo que ya pasó. Sin embargo, siempre guardaré cariño a sus comentarios y a mi personaje, pero ya no me genera interés, ahora estoy en otro lugar y momento”, añadió la actriz.

Areliz Benel respondió a los comentarios de sus seguidores en redes sociales. (Foto: Captura de TikTok)

Como se recuerda, Areliz Benel dio vida a ‘Shirley Gonzales’ en “Al fondo hay sitio”, fue hija de ‘Reina Pachas’ (Tatiana Astengo) y ‘Lucho Gonzales’ (Bruno Odar). Su hermano fue ‘Jhonny Gonzales’ (Joaquín Escobar).

