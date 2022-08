Entre los actores que formaron parte de las primeras temporadas de “Al Fondo Hay Sitio” está Christian Thorsen, quien interpretó a Raúl del Prado, más conocido como el ‘Platanazo’, en la exitosa serie peruana. Ahora, en medio de la expectativa que ha generado la novena temporada, el público se pregunta si volverá a ser parte de esta producción.

Raúl del Prado es recordado porque fue enamorado de Charo y amigo de Miguel Ignacio. El personaje que dio vida Christian Thorsen se convirtió en uno de los más queridos de “Al Fondo Hay Sitio”, es por ello que los seguidores de la serie desean verlo de regreso en la nueva temporada que se actualmente se emite por América Televisión.

Thorsen interpretó por casi 7 años el papel de ‘Platanazo’ en “Al Fondo Hay Sitio”. Sin embargo, de un día para el otro, el productor del programa decidió ponerle punto final a su contrato. ¿Volverá el actor peruano a la serie peruana? Aquí te lo contamos.

Christian Thorsen interpretó a Raúl del Prado, más conocido como el ‘Platanazo’, en “Al Fondo Hay Sitio” (Foto: Andina)

¿POR QUÉ CHRISTIAN THORSEN NUNCA VOLVERÁ A INTERPRETAR AL PLATANAZO EN “AL FONDO HAY SITIO”?

Christian Thorsen afirmó que no volvería a trabajar en “Al Fondo Hay Sitio” debido a la forma abrupta en la que lo sacaron del programa. Es más, el actor peruano dijo que no regresará a actuar en la serie creada por Efraín Aguilar ni en ningún programa televisivo.

En conversación con “Hildebrandt en sus trece”, Christian Thorsen contó que Efraín Aguilar lo despidió de manera abrupta. También recordó que ninguno de sus compañeros del elenco de “Al Fondo Hay Sitio”, a los que consideraba sus amigos, se acercó a hablarle del tema.

“Yo también había estado pensando en irme (de “Al fondo hay sitio”), pero la forma en la que Efraín Aguilar me lo comunicó fue bien bruta. Muy poco agradecido, me llamó por teléfono a decirme que ‘hasta aquí nomás llegaba’. Así nomás, después de tantos años”, declaró al semanario.

Raúl del Prado es recordado porque fue enamorado de Charo y amigo de Miguel Ignacio (Foto: América Televisión)

“Si me hubiese mirado a los ojos, dado la mano y agradecido, yo no tendría problemas con él. Pero ni los que yo consideraba mis amigos se acercaron a hablarme de eso. Tampoco me gustaba cómo se manejaban las cosas de manera interna, lo informales que eran”, explicó el intérprete peruano.

Esta experiencia no solo lo fastidió y dejó un mal recuerdo, sino también ha ocasionado que Christian Thorsentome la decisión de no volver a actuar en “Al Fondo Hay Sitio”. Por lo que no existe la posibilidad de que vuelva a interpretar a el ‘Platanazo’.

“No volveré jamás a la televisión abierta, no quiero ser parte de la m*** en la que se ha convertido. Se ha perdido la vergüenza”, agregó.