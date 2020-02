La cantante estadounidense Ariana Grande fue captada, por el portal TMZ, besando a un hombre desconocido para sus seguidores en un bar llamado Louie, ubicado en la comunidad de Northridge, Los Ángeles.

El mencionado medio informó que la artista internacional acudió en la madrugada del sábado 8 de febrero al establecimiento acompañada de sus amigos, donde estaba el sujeto con quien compartió un momento de pasión.

Testigos narraron que el hombre, cuya identidad se desconoce, no fue reconocido, lo que da a suponer que no tiene el mismo nivel que fama que ella. Ariana Grande no habría bebido alcohol, mientras que sus acompañantes pidieron vino y otros licores.

TMZ también narró que el DJ del bar reprodujo la canción “God is a Woman” de la cantante presente, quien pidió que cambie de música.

El hombre que fue captado besando a la cantante no tiene características físicas similares similares a las del intérprete de Social House, Mikey Foster, con quien se le vinculó de manera romántica.

Cabe recordar que Grande es habitual por la zona de Northridge, en donde fue entrevistada para un artículo de la famosa revista estadounidense Vogue en 2019.