La primerísima Armonía 10 vive un gran momento y tiene motivos para celebrar, ya que el videoclip de su canción “Mix Ayayay” superó los cinco millones de reproducciones en YouTube.

Es por ello que la agrupación de cumbia festejará su buen momento el 15 de febrero en Maracaná de Jesús María. Con más de cuatro décadas recorriendo el país y llevando alegría con sus bailables temas, para el carismático animador Luis “Gato” Bazán, Armonía 10 es un grupo consagrado de la música nacional debido a las letras de sus temas que conquistan las redes sociales.

”Esas canciones hacen de Armonía 10 una orquesta compacta. Armonía 10 mantiene su mercado. Costa, sierra y selva. Una empresa musical muy sólida", comentó el reconocido animador.

Los intérpretes de “El Cervecero" no solo están en el corazón del público por su buena música, sino también por la humildad de sus integrantes, además de estar ajenos a los escándalos.

”La gente espera con ansias, ya ha bailado con Armonía 10, pero se preparan. Los que estamos en Armonía 10 somos personas naturales como tú. No ponemos poses de divo. Siempre trato de abocarme al público. Yo me doy íntegro. Después de los conciertos me siento agotado, solo quiero dormir", añade Bazán.