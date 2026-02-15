San Juan de Lurigancho se alista para vivir una de las noches más importantes del año para los amantes de la cumbia. Armonía 10 de Piura, Hermanos Yaipén y José Luis Arroyo “El Lobo” se reunirán en el megaconcierto “Te Pone Cumbia”, que se realizará el sábado 28 de febrero en el Parque Zonal Wiracocha.

El evento, que promete más de seis horas de música ininterrumpida, reunirá en un solo escenario a tres de los máximos exponentes del género tropical peruano, en una jornada que busca celebrar la identidad musical y el arraigo popular de la cumbia en Lima Este.

Armonía 10 de Piura, conocida como “La universidad de la cumbia”, marcará su esperado regreso a San Juan de Lurigancho tras varios meses de ausencia, interpretando los éxitos que la han llevado a escenarios nacionales e internacionales.

Por su parte, Hermanos Yaipén, liderados por Walter y Javier Yaipén, ofrecerán un espectáculo cargado de energía, coreografías y canciones que se han convertido en hits tanto en el Perú como en el extranjero.

El cartel se completa con José Luis Arroyo “El Lobo” y la Sociedad Privada, quienes pondrán el toque sentimental con la tradicional cumbia de carretera, un estilo que sigue siendo uno de los más aclamados por el público.

“Este no es solo un concierto, es un festival que celebra nuestra identidad. Queremos que San Juan de Lurigancho viva una noche segura, llena de ritmo y con la mejor calidad de sonido para disfrutar de los tres exponentes más grandes de nuestra cumbia”, señalaron los organizadores de Eventop.

Detalles del evento

Fecha: Sábado 28 de febrero de 2026

Sábado 28 de febrero de 2026 Hora: Desde las 6:00 p. m.

Desde las 6:00 p. m. Lugar: Parque Zonal Wiracocha, San Juan de Lurigancho (Av. 13 de Enero – ex Av. Lima)

Parque Zonal Wiracocha, San Juan de Lurigancho (Av. 13 de Enero – ex Av. Lima) Entradas: A la venta a través de Quehay.com

El espectáculo contará con el respaldo de APDAYC y con un despliegue de seguridad y producción de primer nivel, con el objetivo de garantizar una experiencia segura y memorable para el público de Lima Este.