Las agrupaciones Armonía 10 de Piura y La Sonora Palacios lanzaron la canción 15 Días, una colaboración inédita que marca un hito en la historia de la cumbia latinoamericana.

El tema reúne por primera vez a dos de las instituciones más importantes del género en Perú y Chile, en una producción que fusiona estilos y tradiciones musicales bajo una misma temática: el despecho amoroso.

La canción ya está disponible en plataformas digitales y cuenta con un videoclip grabado en Chile que muestra el encuentro entre ambas orquestas.

Una cumbia sobre el intento de olvidar

“15 Días” desarrolla su narrativa a partir de una promesa popular: olvidar a una persona amada en quince días.

La letra explora la contradicción entre la fortaleza que alguien intenta demostrar después de una ruptura y la dificultad real de dejar atrás un amor.

El resultado es una cumbia de despecho colectivo, pensada tanto para cantar como para bailar.

Fusión de estilos entre Perú y Chile

En el plano musical, la canción combina el sonido norteño peruano característico de Armonía 10 con el estilo festivo de la cumbia chilena desarrollado por Sonora Palacios.

Esta mezcla da lugar a una propuesta que busca conectar generaciones y públicos de distintos países.

Más allá del lanzamiento musical, el proyecto también representa un puente cultural entre Perú y Chile, dos mercados donde la cumbia mantiene gran presencia en conciertos y plataformas digitales.

Armonía 10, más de cinco décadas de historia

Fundada el 27 de mayo de 1972 en Piura, Armonía 10 de Piura es una de las agrupaciones más influyentes de la música tropical peruana.

Con más de 50 años de trayectoria, la orquesta es conocida como “La Universidad de la Cumbia” y ha sido cuna de varios artistas del género.

En 2022 fue reconocida por el Ministerio de Cultura del Perú como Personalidad Meritoria de la Cultura por su aporte al patrimonio musical del país.

Sonora Palacios, referente de la cumbia chilena

Por su parte, La Sonora Palacios cuenta con más de 60 años de trayectoria y es considerada la agrupación creadora de la llamada cumbia chilena.

Su estilo festivo y tradicional ha mantenido vigencia durante décadas, consolidándola como uno de los pilares del género en Chile.

