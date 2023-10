Atina es una cantante y compositora peruana que ha incursionado en su carrera artística desde los 14 años, logrando producir sus canciones con destacados productores como: Sergio López, Bernardo Ossa, Paulo Morales, Harlon Hincapie “The Boom Maker” y Periko.

La artista peruana narra una historia a través de una canción que envuelve el corazón de muchas personas. “Dime que Hago” es un single escrito por ella, que nace de un sentimiento de confusión y dolor, y fue producida por Harlon Hincapie. Al mismo tiempo trabaja de la mano con la productora nacional House Of Hits, quienes se encargan del management y su producción audiovisual.

La canción habla sobre uno de los momentos en su vida con una persona especial en donde se encontraba perdida como en un laberinto de posibles situaciones y no encontraba la salida. La cantante decidió que el género de la canción sea latin urban o latin pop, alegre para darle una vuelta de 180º y aunque la historia sea sufrida, el mensaje que quería dejar era que todos debemos afrontar las cosas de la mejor manera, con la mejor cara y actitud.

Con su música, Atina quiere demostrarles a las mujeres que, si pueden triunfar en el rubro musical y que tienen el poder para seguir sus sueños y levantar su voz, y la música es un nexo para poder extender este mensaje.

En los últimos 5 años ha sacado varias canciones y algunas de ellas son: Amor imposible, Vámonos, Amore Mio y más. Con el lanzamiento de esta nueva canción, espera generar una tendencia en las redes sociales con el objetivo de que se haga popular.

Dentro de sus logros, presentó su canción “Vámonos” por primera vez en vivo en los Latino Show Awards, el evento que premia a los mejores artistas hispanos de la industria de la música en Colombia. Además, ha colaborado con artistas como Yahaira Plasencia en “Decepcionada” y Jota Benz en “VT”, que es su sencillo más reciente. Está desarrollando su carrera en el país, ha tenido presentaciones en “La Estación de Barranco” reconocido bar de Lima, Perú, y recientemente participó en “la Teletón 2023″.

Atina estudió en The New School of Jazz and Contemporary Music, donde completó un año, y actualmente estudia en Berklee College of Music.