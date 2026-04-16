La nostalgia es un elemento que se asoma inevitable en aquellos conciertos de bandas que marcaron la pauta en los ochenta. El jueves 30 de abril, “GYT”, integrado por Pablo Guyot y Alfredo Toth, celebrará los 40 años de “Es por amor” en el C.C. Barranco, concierto que promete puros hits de la agrupación argentina para el que ha sido convocado como telonero Arturo Pomar Jr., baterista de “Arena Hash”.

“Creo que la gente de esas épocas conserva una pasión por volver a escuchar y vivir ese tipo de experiencias musicales y lo reafirma con GYT, y también con nosotros; los que fuimos de Arena Hash. Tenemos suerte porque todavía nos sigue mucha gente, Guyot y Toth están tocando bastante y la vamos a pasar bien”, dice Pomar que pondrá su cuota a la nostalgia musical.

No solo la gente de la época escucha la música ochentera, también los jóvenes.

Inicialmente, tiene que ver mucho el vínculo familiar y amical, la influencia del papá, la mamá, el hermano mayor que tuvieron el interés de compartirles a los más jóvenes lo que fue esa época que no se ha vuelto a repetir. En esos años, las estaciones de radio nos pasaban a todos los del rock nacional, y de Argentina llegaba mucha música que nos marcó. Fue una época única que caló bien profundo y no se ha detenido, los hijos de muchos amigos son fanáticos de la música de los ochenta.

¿Tus proyectos musicales siempre incluyen a Arena Hash?

Tengo la banda tributo a Arena Hash con Steven, que es el mejor imitador de Pedro Suárez Vértiz, le ha sacado todos los movimientos y es el pilar de una agrupación increíblemente bien formada.

¿Los derechos de la banda, finalmente cómo quedaron?

Como todo en la vida, las cosas caen por su propio peso. Ahora el nombre de Arena Hash nos pertenece a Pedro y a mí, él está representado por su esposa Cinthya Martínez. Ya no figura más esa persona que lo tenía, todo se logró por medios legales.

"Si te vas a dedicar a la música para vivir, hay que tener mucho cuidado en las cuestiones legales para que te vayas asegurando poco a poco", dice Pomar.

¿Entonces nadie puede usar el nombre Arena Hash sin la autorización tuya o de Cynthia?

Totalmente, es de los dos, como siempre debería haber sido, sé que Pedro desde donde esté se encuentra feliz. Esa persona que explotó por años el nombre sabía cómo era el asunto, que tenía algo que no le tocaba a él, no le correspondía. En fin, las cosas pasan y nos sorprenden, pero aprendemos.

¿En base a tu experiencia, el talento que recién empieza que debería tomar en cuenta para no tener malas experiencias artísticas?

En nuestras épocas era muy diferente, ahora las nuevas generaciones son más moscas, tienen mayor información de todo, pero también no sirve mucho relajarse. Ahora hay dinero de por medio por regalías, cobertura, performance en vivo, derechos de autor, entre otros. Si te vas a dedicar a esto para vivir, hay que tener mucho cuidado en las cuestiones legales para que te vayas asegurando poco a poco. Me gusta mucho cómo piensa Tomás Suárez Vértiz, es ordenado, trabaja con sus músicos, es muy profesional.

Ahora un artista debe verse como un producto.

Y olvidarse de romanticismos, no decir, por ejemplo, soy muy relajado porque soy artista. Si no conoces cómo funciona la industria, tienes que asesorarte con gente que sepa del tema porque las cosas han cambiado muchísimo en estas épocas. Tienes que ponerte las pilas si te vas a dedicar a la música en serio, si verdaderamente les apasiona la profesión deben trabajar mucho, ordenadamente, todo como debe ser.