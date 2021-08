La historia de amor de Estrella Torres y Tommy Portugal llegó a su fin después de 7 años. La pareja era considerada una de las más sólidas de la farándula peruana, ya que siempre se mantuvo alejada de los escándalos. Asimismo, tenían pensado casarse en el 2020, pero la pandemia del COVID-19 arruinó sus planes. Aquí te contamos cómo se conocieron y por qué terminaron.

El 10 de febrero de 2014, los cantantes de cumbia decidieron dejar de ser solo amigos para comenzar una relación. En aquel entonces, Estrella Torres tenía 16 años y Tommy Portugal, 32. A pesar de la diferencia de edad, los artistas se entendieron muy bien.

La relación se hizo pública luego de que las cámaras de la ‘revista Magaly’ los ampayara juntos. Sin embargo, no fue hasta junio de aquel año que Estrella Torres confirmó en el programa de Karen Schwarz que estaba saliendo con el cantante peruano.

¿CÓMO SE CONOCIERON ESTRELLA TORRES Y TOMMY PORTUGAL?

Según contó Tommy Portugal durante una entrevista con Edwin Sierra por allá en noviembre de 2014, él consiguió el número de Estrella y como no la conocía le hizo una pregunta para “hacerle el habla”. Con el paso del tiempo se hicieron muy buenos amigos hasta que se enamoraron.

Años después, Estrella Torres contó que se emocionó bastante cuando el cantante le escribió, ya que él era conocido y ella recién empezaba en el mundo artístico. Sin embargo, la artista reveló que Portugal le preguntó por su compañera Thamara Gómez.

“La verdad es que cuando él me escribió no pude creer que Tommy Portugal me escriba, y bueno, me preguntó por Thamara. Pero yo igual me emocioné porque él era conocido y yo estaba ‘reciencita’ en Corazón Serrano”, contó en el programa ‘Mujeres al mando’.

“Después él me empezó a aconsejar porque obviamente el tiene más experiencia. Luego fuimos recontra patas y me invitó un ceviche, fue la primera vez que nos vimos y no nos separamos más”, concluyó muy emocionada.

La pareja comenzó su relación en febrero de 2014 (Foto: Tommy Portugal / Instagram)

TOMMY PORTUGAL Y ESTRELLA TORRES TENÍAN PLANEADO CASARSE EN EL 2020

En diciembre de 2019, Tommy Portugal visitó el set de ‘América Espectáculos’ y reveló la fecha en que se casaría con Estrella Torres. “El otro año ya de todas maneras (la boda)”, indicó en aquella fecha.

Sin embargo, pasaron los meses y la pandemia del COVID-19 arruinó sus planes de matrimonio. “Este año (2020) nos queríamos casar pero la cuarentena ha hecho que cambiemos los planes. A pesar de la distancia, pues ella está en el norte (Trujillo) con su familia y yo en Lima, estamos felices, más unidos que nunca y extrañándonos mucho”, comentó el cantante de cumbia en aquel entonces.

“Los planes de nosotros y de mucha gente se han vistos truncados, pero ya hay una luz al final del túnel (por la llegada de la vacuna), así que hay que esperar con paciencia y cuidándose bastante para que pase todo esto”, agregó el intérprete de cumbia.

Los cantantes tenían planeado casarse en el 2020 (Foto: Tommy Portugal / Instagram)

¿POR QUÉ TERMINARON ESTRELLA TORRES Y TOMMY PORTUGAL?

En febrero de 2021, Tommy Portugal y Estrella Torres cumplieron 7 años de relación; sin embargo, este miércoles 11 de agosto, la cantante peruana reveló en el programa ‘Mujeres al mando’ que su noviazgo llegó a su fin.

Entre lágrimas, Estrella Torres indicó que Tommy Portugal siempre será su amigo pero que, al día de hoy, se encuentra soltera y aún muy afectada por la separación.

“Mi corazón está tranquilo, enfocada en lo mío, cerré una etapa. Sí (estoy soltera). Es mi gran amigo, siempre lo va a ser y lo quiero un montón y él lo sabe, va a ser una persona muy importante para mí”, dijo la artista.

“Se merece todo lo mejor, no fue nada malo para que no se especulen cosas”, expresó la cantante sobre los cuestionamientos entorno a los motivos del fin de su romance.