La hija de Tommy Portugal, Mafer Portugal, sorprendió al asistir a uno de los castings del programa ‘Yo Soy’ para imitar a la cantante Amy Gutiérrez. La joven de 19 años hizo su aparición en la reciente edición del programa de imitación.

La joven que hace sus pininos en la música llegó al programa muy nerviosa y no dudó en mostrar su admiración hacia el jurado, principalmente al integrante de la agrupación Son by four, Ángel López.

Hija de Tommy Portugal llegó a 'Yo Soy'

“Yo creo que tú tienes mucha potencial (...) pero todavía no estás 100% en el lugar donde yo creo que puedes llegar, me tienes con muchas dudas. Tendrías que trabajar muchísimo para llegar a ese lugar donde Amy y todas esas personas que tienen gran cultura musical deben llegar”, fue el comentario de Mauri Stern.

Aunque en un principio el jurado tuvo dudas de su imitación a Amy G y hasta Maricarmen Marín le propuso que cambie la imitación por Fey, finalmente la joven logró clasificar a la siguiente etapa con los votos de Mauri Stern y Ángel López.

Por su parte, Mafer Portugal dejó en claro que conoce a Fey, pero aseguró que pondrá todo de su parte para alcanzar la imitación de Amy Gutiérrez. “Prometo que me voy a preparar”, expresó muy contenta la hija de Tommy Portugal.

