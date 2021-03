La cantante Ania y el imitador de Bad Bunny protagonizaron una fuerte discusión durante los ensayos para su presentación en ‘Yo Soy: grandes famosos’. El motivo de la discusión fue el uso del ‘autotune’ en su interpretación como dúo.

Mientras que el joven imitador del ‘Conejo malo’ defendía el uso del autotune en su canción, la cantante Ania se mostraba en contra de ello asegurando que no le favorecía a su voz.

Ania e imitador de Bad Bunny discuten en ‘Yo Soy’

“De nada vale o sea, me entiendes, porque vamos a desafinar terrible y tú lo sabes, lo sabes ah”, se escucha decir al imitador de Bad Bunny.

“Sí, pero yo no voy a cantar esta con autotune. (...) La que ha quedado hasta el perno he sido yo, no tú”, le responde Ania.

“Los dos tenemos que sentirnos cómodos, pero hay formas y formas de hablar las cosas. Porque si esto está mal desde el principio, lo vamos a hacer mal y nos van a botar el sábado”, agregó Ania claramente fastidiada por la discusión con su compañero.

Por su parte, el imitador de Bad Bunny continuó mostrándose a favor de usar el autotune e incluso intentó cambiar de canción a solo dos días de su presentación.

Vale indicar que Ania y ‘Bad Bunny’ se presentaron este sábado cantando el popular tema “Tusa”; sin embargo, la presentación no convenció al jurado y terminaron cayendo en la zona de riesgo.

