El velatorio del cómico ambulante peruano, Alfonso Gonzáles Mendoza, conocido como ‘Pompinchú’, se realiza en la sede central del Ministerio de Cultura, ubicada en el distrito de San Borja.

La ceremonia, que congrega a familiares, amigos y seguidores, se desarrolla este sábado 2 de mayo en la Sala Paracas, con ingreso por la avenida Javier Prado Este.

Como se sabe, el fallecimiento del artista fue confirmado el último 1 de mayo, luego de permanecer internado en el Hospital Santa Rosa de Pueblo Libre debido a complicaciones por fibrosis pulmonar y problemas renales, que lo mantuvieron en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

De acuerdo con sus familiares, el humorista permaneció dependiente de oxígeno y bajo sedación en sus últimos días. Pese a la gravedad de su estado, estuvo acompañado por sus seres queridos hasta sus últimos momentos.

La partida de “Pompinchú” ha generado múltiples muestras de pesar en el ámbito artístico y entre el público, que recuerda su trayectoria como una de las figuras más representativas de la comicidad ambulante en el Perú.

Su legado deja un vacío en el entretenimiento popular del país.