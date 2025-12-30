La cantante y compositora peruana Atina anunció una de las colaboraciones más esperadas de su carrera: un trabajo conjunto con el grupo venezolano Bacanos, con quienes ha grabado el sencillo “Eres mi vida”, programado para estrenarse el 16 de enero de 2026 en todas las plataformas digitales.

El lanzamiento confirma el crecimiento sostenido de Atina dentro del panorama latino de la música urbana y abre una nueva etapa de proyección internacional para la artista.

Atina: una voz joven con identidad propia

Atina es una cantante y compositora que ha construido un sonido propio dentro del pop urbano vanguardista, caracterizado por letras honestas y un mensaje emocional profundo. Empezó a escribir canciones a los 14 años, cuando la música se convirtió en una herramienta para procesar emociones y transformar experiencias personales en historias que conectan con el público.

Desde sus primeras grabaciones, demostró versatilidad y una notable capacidad de adaptarse a distintos estilos sin perder su esencia artística.

Trayectoria y reconocimiento internacional

A lo largo de su carrera, Atina ha trabajado con reconocidos productores como Andy Clay, Bernardo Ossa, Paulo Morales, Harlon Hincapié “The Boom Maker” y Sergio López. Su álbum debut, “Curita pa’l Corazón”, la posicionó en el radar de la revista Billboard, mientras que canciones como “Boca” y “Qué Tengo Que Hacer” sonaron en emisoras como Studio92, La Zona y Radio Corazón.

En 2025, participó en el All Music Fest, compartiendo escenario con artistas como Luar La L y Beele, y complementó su formación musical con estudios en The New School (Nueva York) y Berklee College of Music (Boston).

Cómo nació “Eres mi vida” junto a Bacanos

La colaboración con Bacanos surgió de manera orgánica. Según relató Atina, conoció por casualidad al equipo del grupo venezolano y, meses después, recibió la propuesta de trabajar juntos.

“Me emocionó muchísimo porque los escucho desde muy pequeña y su música me ha acompañado toda la vida”, señaló la artista.

La química fue inmediata, tanto en lo musical como en lo personal. Esa misma noche, impulsada por la emoción, Atina compuso la maqueta de “Eres mi vida”, que fue bien recibida por el grupo. Posteriormente, el tema se finalizó junto al productor Luis Farías, dando forma al sencillo definitivo.

Una canción dedicada al amor profundo

“Eres mi vida” habla de ese amor que desarma, que deja sin aire y que invita a imaginar una vida entera al lado de otra persona. Atina describe la canción como un tema para dedicar, no solo a una pareja, sino también a un familiar o a un amigo que representa un apoyo fundamental.

Un 2026 decisivo en su carrera

Mencionada por Billboard como uno de los actos latinos a seguir, Atina afronta el 2026 como un año de quiebre artístico. Se vienen colaboraciones estratégicas, expansión internacional y proyectos que marcarán una nueva etapa en su desarrollo musical, junto a talentos nacionales e internacionales.