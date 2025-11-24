La cantante y compositora Atina presentó su nuevo álbum “Curita pal Cora”, un proyecto que llega en un momento clave para su carrera, luego de haber sido destacada por Billboard en su radar de artistas emergentes a seguir. El lanzamiento marca una nueva etapa en su consolidación dentro del estilo Urban Cute y refuerza su identidad basada en la transparencia emocional.

“Atina describió su disco como un refugio personal.

‘Curita pal cora es un refugio, es literalmente una curita al corazón’, señaló la artista, explicando que las canciones nacen de una travesía difícil y dolorosa, con la intención de convertirse en un espacio seguro para quienes atraviesan procesos similares.”

Honestidad como eje artístico

La compositora enfatizó que su identidad musical está vinculada a mostrarse sin filtros:

“Me cansé de aparentar que todo estaba bien. Hablar de salud mental fue mi manera de liberarme y de decir ‘esto también soy yo’”, afirmó.

Su apuesta, dijo, es visibilizar una realidad emocional compleja y alejada de lo superficial, invitando a su audiencia a conectar con su proceso de autovaloración.

“Respiro”: el tema central del álbum

El corazón de la producción se encuentra en la canción “Respiro”, que Atina identifica como la pieza más significativa del proyecto.

“Es una canción que me sacó la venda de los ojos… logró que sane, que cure mis heridas a través de sincerarme y hacer las paces con el dolor”, explicó, resaltando que el tema marcó un punto de inflexión en su propio crecimiento.

En su reflexión, la artista añade que este trayecto emocional se convirtió en una lección profunda:

“Aprendí que el dolor también puede ser medicina… que mostrar mis cicatrices no me hace débil, me hace real”, expresó, confiando en que su música haga sentir a su público “acompañada, abrazada y entendida”.

Una nueva etapa tras su impulso internacional

Con el respaldo de medios internacionales y un creciente reconocimiento, Atina se posiciona con un mensaje claro: autenticidad, vulnerabilidad y una propuesta urbana fresca que conecta con audiencias jóvenes. Su videoclip “Como yo quería” ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

Datos clave