Austin Palao volvió a hablar sobre su relación con su Flavia Laos y reveló un episodio que no había contado públicamente desde que ambos terminaron su romance. Durante una conversación en el reality en el que participa actualmente, explicó que su expareja intentó volver a comunicarse con él, aunque decidió no responder porque considera que las relaciones terminadas deben quedar en el pasado.

El modelo indicó que su forma de afrontar las rupturas consiste en no volver sobre relaciones que ya terminaron. En ese contexto, dejó en claro que nunca dio señales para reanudar el contacto.

“Yo no soy un tipo que tienda a mirar atrás (...) No hablo con ella hace tres años pese a que ella me ha escrito y ha tratado la forma de volver”, expresó.

No descartó lo que pueda ocurrir en el futuro

Durante la conversación, Austin también reflexionó sobre los cambios que pueden producirse con el paso del tiempo. Aunque reiteró que no suele regresar a relaciones anteriores, reconoció que no puede asegurar con absoluta certeza lo que sucederá más adelante.

El exchico reality sostuvo que las circunstancias personales pueden variar con los años. Por ello, evitó cerrar por completo la posibilidad de cualquier escenario futuro, aun cuando actualmente mantiene su postura de seguir adelante.

En otro momento de la conversación, Austin fue consultado sobre la conexión que aún podría existir entre ambos. A raíz de esa pregunta, recordó que recientemente coincidieron y compartieron una conversación que se extendió por un buen tiempo.

El modelo comentó que ese encuentro transcurrió en un ambiente cordial. Además, señaló que esa charla le permitió recordar algunos momentos que vivieron durante su relación sentimental.

Más allá de las razones que llevaron al final del romance, Austin afirmó que guarda recuerdos positivos de la etapa que compartió con Flavia Laos. Indicó que disfrutó su compañía y recordó las experiencias que vivieron juntos.

Entre esos momentos mencionó los viajes y otras actividades que realizaron cuando eran pareja. Según explicó, esas vivencias forman parte de una etapa que recuerda con aprecio, pese a que ambos siguieron caminos distintos.

Como se recuerda, en noviembre de 2023, Flavia Laos y Austin Palao comunicaron públicamente el término de su relación luego de casi un año y medio juntos. La noticia sorprendió a sus seguidores, ya que ambos mantenían una de las relaciones más comentadas del espectáculo peruano.

La popular modelo y actriz explicó que la decisión fue difícil, pero respondió a que ambos habían tomado rumbos diferentes. También aseguró que el cariño entre los dos permanecía intacto pese a la separación.

“(...) Hoy quiero confirmar mi separación con Austin. Es una decisión difícil de comunicar pero ustedes siempre han sido parte de mi vida. Sentimos que estamos yendo por caminos distintos, a pesar que el cariño sigue intacto y siempre estaré para él cuando lo necesite”, señaló Flavia en su comunicado.

Las recientes declaraciones de Austin Palao volvieron a generar interés sobre la historia que compartió con Flavia Laos. Aunque recordó con aprecio la etapa que vivieron juntos, dejó claro que, tras la separación, decidió priorizar su proceso personal y continuar con su vida sin retomar la relación.