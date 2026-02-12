Luego de 11 años de su estreno original, Av. Larco El Musical confirmó su regreso a los escenarios y agotó su preventa de entradas tras anunciar al elenco que formará parte de esta nueva temporada.

La obra, considerada uno de los musicales peruanos más vistos de 2015, volverá a presentarse en Lima del 15 de octubre al 29 de noviembre de 2026 en La Cúpula de las Artes.

Un fenómeno teatral que marcó época

Con más de 42 mil espectadores y dos temporadas exitosas, el musical se consolidó como un referente del teatro nacional. En 2017, su impacto trascendió los escenarios con una adaptación cinematográfica.

La historia narra el recorrido de un grupo de jóvenes que buscan su lugar en el mundo, mientras celebran la amistad, el amor y los sueños al ritmo del rock peruano de los años 80 y 90.

El repertorio incluye temas icónicos de Pedro Suárez-Vértiz, Arena Hash, La Liga del Sueño y Frágil, entre otros referentes del rock nacional.

Elenco original y nuevas incorporaciones

El regreso reunirá al elenco original conformado por Juan Carlos Rey de Castro, Andrés Salas, André Silva, Daniela Camaiora, Carolina Cano, Emanuel Soriano y Julio Pérez.

A ellos se suman María Grazia Polanco, Patricia Barreto, Sebastián Stimman, Renato Bonifas y Braulio Chappell, quienes se integran a esta nueva etapa de la producción.

Equipo creativo y temporada 2026

La dirección general estará a cargo de Giovanni Ciccia, con dirección musical de Diego Dibós, coreografías de Vania Masías y guion de Rasec Barragán.

La temporada se desarrollará con funciones los jueves, viernes y sábados a las 8:00 p.m., y domingos a las 7:00 p.m.

Las entradas estarán disponibles a través de la plataforma Teleticket.