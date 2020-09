Para Axel, popular cantante y compositor argentino, su carrera, además de aplausos, siempre le ha reservado gratas sorpresas que lo ayudan a sacudirse de la rutina. El ejemplo más palpable es su tema “Aire”, que en plena pandemia se ha convertido en un hit, por ser el tema de amor de Lucy y Paolo en la telenovela peruana “Te volveré a encontrar”.

“Las cosas suceden cuando Dios, el universo, o el cosmos, lo deciden. Recuerdo que hace algunos años, la gente de la productora se comunicó con mi manager para pedirnos un tema. Le mandamos solo una versión con violín y bueno, de allí le perdimos un poco el rastro. Pero la telenovela salió de repente este año en medio de la pandemia y tiene éxito, como también la canción. Son cosas que pasan en la vida.

Realmente no hay una fórmula para el éxito...

Así es, hay canciones que he escrito para un disco y de repente, por una selección de repertorio, quedan afuera por no ser importantes. Pero en el próximo disco agarran protagonismo y funcionan.

¿Eso sucedió con “Aire” en “Te volveré a encontrar”?

Y lo agradezco profundamente. Perú es un país que amo, que he visitado varias veces, con un público hermoso con el que siempre estamos en contacto. Les prometo que apenas podamos, estaremos ahí compartiendo la canción en vivo.

Dijiste cuándo se pueda los visito. ¿Como estás tomando esta época de pandemia respecto a tu carrera musical?

Lo que no te mata, te fortalece. Hay una frase que me gusta usar y que dice: ‘en las noches más oscuras es donde se ven las estrellas’. Creo que es el momento de sacar cada uno, su lado más brillante, para de esa manera no solo ayudarse a uno mismo, sino también al entorno.

Y en tu caso, ¿en esta época difícil sacaste tu vena creativa? ¿Hubo tiempo para la creación?

He escrito mucha más música en estos meses, que en los últimos diez años. Pude bucear muy profundamente en las cosas que viví, que vivo, siento las cosas que quiero compartir con la gente. Tengo la posibilidad de tener un pequeño estudio de grabación en la montaña, y he podido aprender los programas tecnológicos con los que he grabado mis temas. También desde allí, hemos hecho algunos encuentros con clubes de fans, para poder llevar un poquito de alegría a mucha gente que la pasa mal.

¿En estos tiempos la música sana?

Te salva, te cambia el ánimo en momentos de desasosiego, incertidumbre o cuando estás desorientado, Hacer música o escucharla te toca el corazón inevitablemente. En estos 5 o 10 meses que estuvimos encerrados, un libro, la música, una buena película, no nos han hecho olvidar lo que pasaba, pero sí hacer un paréntesis para poder conectar con emociones que están ahí y tienen que ser estimuladas.

La música también genera solidaridad. Vas a ofrecer un concierto online a beneficio..

Y me tiene muy emocionado, sobre todo porque será a beneficio de cuatro fundaciones que trabajan con niños y adolescentes. Será el 27 de septiembre desde el Movistar Arena en Buenos Aires. Ya están a la venta las entradas del espectáculo, que desde el exterior de Argentina se podrá ver por la plataforma de Rappi.

Conciertos sin aplausos, ni público al frente...¿extraño no?.

Imagino el final de cada canción sin la gente aplaudiendo, y me va a resultar muy extraño, pero hay que adaptarse. Lo único que espero con ansias es volver a un escenario pero con la gente ahí delante, verlos sonreír, bailar, llorar y aplaudir. Ojalá el regreso sea pronto, porque el alimento del artista es el público, ese aplauso, el cariño, ese invalorable contacto cercano que necesitamos.