César Osorio, conocido por su imitación a ‘Axl Rose’ en Yo Soy (Latina), sigue refiriéndose a Mauri Stern, jurado del programa. En esa línea, el músico peruano usó su cuenta de Instagram para manifestar su molestia con el ex ‘Magneto’.

El imitador publicó en sus stories un mensaje directo contra el mexicano, al cual tildó de “tibio”, debido a que este no habría sido sincero con él.

“Mauri Stern, antes de retarme indirectamente en señal abierta, cumpla con su palabra. Usted me debe un debate público, el cual arrugó olímpicamente hace algunos meses. Si me va a retar, sea directo y dígalo con fuerza que no estoy para tibios”, escribió.

Captura: Instagram César Osorio.

El inicio de la discusión

El intercambio de palabras entre César Osorio y Mauri Stern comenzó en ediciones pasadas de Yo Soy. Sin embargo, se reavivó luego de que el jurado mencionara que “no quería ver” al Axl Rose peruano tras ser testigo de la presentación de sus pares paraguayos.

“Perú tiene un gran Axl Rose que es irreverente, pero perdió fuerza, perdió fuego. No lo quiero ver porque estos (por Alejandro Dagda) vinieron a demostrar que hay fuego en otro lugar”, indicó.

Por su parte, Osorio publicó en sus redes sociales que está esperando el llamado de la producción del programa para presentarse en el reality, pero aprovechó para tildar de “arrugón” al mexicano.

“El interés de retar es de la producción y del arrugón de Mauri (Stern). Mía no, porque no es mi intencion ser el mejor Axl Rose, eso me vale tres pepinos, porque yo no soy imitador”, señaló.