La banda argentina Babasónicos anunció su regreso a Lima para presentar oficialmente su más reciente producción musical, “Cuerpos Volumen 1”, en un concierto programado para el viernes 29 de mayo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

La agrupación, considerada una de las más influyentes del rock latino moderno, ofrecerá un espectáculo que combinará nuevas canciones con un repaso por sus temas más representativos, entre ellos “Los calientes”, “El loco”, “Cómo eran las cosas”, “¿Y qué?”, “Carismático” y “Yegua”.

Nuevo álbum y propuesta escénica renovada

En esta nueva etapa musical, Babasónicos presenta un espectáculo que integra elementos visuales y sonoros, manteniendo su identidad artística basada en la fusión de rock, pop y experimentación.

Su más reciente álbum, “Cuerpos Volumen 1”, reúne nueve canciones que exploran nuevas formas musicales y poéticas, alejándose de estructuras tradicionales y apostando por la experimentación sonora.

La producción se presenta como una propuesta que busca consolidar la evolución artística de la banda dentro de la escena latinoamericana contemporánea.

Entradas y zonas disponibles

El reencuentro con el público peruano se realizará en un espectáculo dirigido a mayores de edad, con localidades distribuidas en distintas zonas.

Las entradas estarán disponibles a través de la plataforma Joinnus.

Las zonas habilitadas para el concierto serán:

Platinum (numerada)

VIP

General

El evento está dirigido exclusivamente a personas mayores de 18 años.