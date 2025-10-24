Bad Bunny volverá a Perú en 2026, y sus seguidores tendrán la oportunidad de verlo antes de lo esperado. Inicialmente, el artista había programado dos presentaciones de su gira mundial Debí Tirar Más Fotos para finales de enero; sin embargo, una reciente actualización reveló que los conciertos se adelantarán, debido a su participación como protagonista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

La productora F&M Entertainment anunció el último miércoles que “los conciertos en Colombia, Chile y Perú deben reprogramarse” debido a cambios en la agenda internacional del artista. En consecuencia, los shows previstos inicialmente para el 30 y 31 de enero se adelantan al 16 y 17 de enero de 2026, ambas fechas en el Estadio Nacional.

La organización precisó que todas las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para las nuevas fechas. Los boletos y paquetes VIP comprados para el 30 de enero podrán usarse el 16, mientras que los del 31 serán válidos el 17 de enero. Asimismo, aquellos asistentes que no puedan asistir tendrán la opción de solicitar un reembolso hasta el 10 de noviembre de 2025, a través del Centro de Soporte al Fan de Ticketmaster.

Bad Bunny responde a la polémica por el Super Bowl: “Nuestra huella no la podrán borrar”

El músico puertorriqueño Bad Bunny respondió con sorna en su monólogo en el programa Saturday Night Live (SNL) a la polémica entre facciones conservadoras por que vaya a ser el encargado de amenizar el descanso de la Super Bowl, el mayor evento deportivo de Estados Unidos, el 8 de febrero y recordó que la herencia hispana del país “nadie la podrá sacar o borrar”.

Benito Antonio Martínez, más conocido como Bad Bunny, fue la estrella invitada al popular SNL y aprovechó su monólogo, mayormente en inglés, para con sarcasmos asegurar que su participación en el Super Bowl “tiene a todo el mundo feliz, incluido a Fox News”, que se ha sumado a las voces conservadoras que critican la elección del boricua, crítico con la política antimigratoria del presidente Donald Trump.

Bad Bunny, que recordó que lleva a unos meses muy intensos por los conciertos de su residencia en Puerto Rico, pasó al español para decir que el hecho de que vaya a protagonizar el concierto del descanso del Super Bowl “más que un logro mío, es un logro de todos (los latinos), demostrando que nuestra huella y nuestra aportación a este país nunca nadie la podrá sacar o borrar”.

“Si no han entendido lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprender (español)”, añadió el artista, que protagonizó varios sketchs, entre ellos una adaptación de la famosa serie infantil mexicana “El Chavo del Ocho”.

Varias voces conservadoras han criticado e incluso han pedido boicotear el Super Bowl de febrero, que se celebrará en Santa Clara, California, por la elección del famoso reguetonero puertorriqueño, que no ha ocultado su oposición a Trump e incluso a rechazado actuar en EE.UU. debido al miedo a que el ICE continué con sus redadas indiscriminadas.