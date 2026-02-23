Bad Bunny hizo una pausa durante su presentación en el Allianz Parque de São Paulo, la noche del sábado, para rendir homenaje a la “leyenda de la salsa”, Willie Colón, quien falleció el 21 de febrero en Estados Unidos.

Aunque su audiencia era mayoritariamente de habla portuguesa, el puertorriqueño se dirigió al público para rendir homenaje a Willie Colón, intérprete de clásicos como Idilio, Simón y Talento de Televisión.

“ Hoy se fue una gran leyenda que aportó a este género tan hermoso y tan legendario. De parte mía y de Los Sobrinos, deseamos que descanse en paz Willie Colón. Mucha fortaleza a su familia ”, expresó el artista.

Cabe recordar que, aunque Willie Colón nació en Estados Unidos, es una de las figuras más emblemáticas de Puerto Rico, tanto por su ascendencia boricua como por su destacado aporte al género de la salsa.

Falleció Willie Colón a los 75 años

La música latina atraviesa un momento de pesar tras confirmarse la muerte de Willie Colón, quien luchaba contra graves complicaciones respiratorias que obligaron a su hospitalización y generaron preocupación entre sus seguidores y colegas del ámbito musical.

La familia del artista confirmó su fallecimiento mediante un comunicado difundido en las redes sociales del Willie Colón, quien tenía 75 años.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”, se lee en el mensaje.