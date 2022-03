Carlos Vives se une por primera vez a su compatriota y uno de los artistas más aclamados de la música latina hoy día, Camilo, para estrenar “Baloncito Viejo” la colaboración que los reúne por primera vez y que formará parte del próximo álbum de Vives “Cumbiana 2″, que se lanzará próximamente.

Esta canción, que combina los sonidos característicos de Colombia que Vives siempre incluye en sus producciones y el romanticismo de ambos artistas, ya está disponible en todas las plataformas digitales.

“Baloncito Viejo” estuvo bajo la producción de Carlos Vives, Andrés Leal y Martín Velilla, y fue compuesto por Carlos Vives y Camilo, junto al nominado al Latin Grammy, Jorge Luis Chacín, Andrés Leal y Martín Velilla.

En la canción y el video musical, se expresa la metáfora del amor a través del fútbol en donde utilizan el ‘baloncito viejo’ como símbolo del amor y la importancia de jugarlo de forma responsable para no lastimar al otro.

“Si no te entregas en serio, si no es un amor completo, por dónde vienes te vas / Si vas a tirarme lejos, como un baloncito viejo / Entonces no juego más”, dice parte de la letra de la canción.

Bajo la dirección de Felipe Montoya/Sergio Ramírez para Mestiza Films y la dirección creativa de Carlos Vives, el video musical se grabó en Miami, y se puede ver a los artistas jugar fútbol y realizar un duelo para ganar el amor de una mujer.

Su rival es interpretado por Lucca Pietro y el partido es una representación de lo que sucede en el amor, en donde a veces se gana y a veces se pierde, donde la lucha es incansable y se sueña con el momento de la victoria: estar con la persona que deseas.

