“La música es la razón de mi vida”, señaló Arturo Barrientos al anunciar el retorno a los escenarios de la banda de rock ‘Autocontrol’. El músico brindó ayer una conferencia de prensa junto a su amigo y compañero de banda, Jorge Baglieto, toda vez que iniciaron una nueva gira internacional luego de 12 años de espera, será y una de sus primeras presentaciones se realizará en la ciudad de Arequipa.

La presentación de la referida banda será hoy agosto en Qatar Disco Club (Avenida Dolores 115-Arequipa) con la presentación de la banda de Pedro Suarez Vertiz.

Ambos intérpretes se mostraron emocionados porque también celebran 36 años de carrera y se sienten felices de hacerlo en la ciudad blanca. Los artistas vuelven a juntarse luego de poco más de una década de descanso en los que han seguido proyectos personales y acciones de impacto social.

LEA TAMBIÉN: Jaime Quito y otros 9 militantes de Arequipa del partido Perú Libre renuncian por alianzas con Fuerza Popular

Baglieto señaló que su contacto con la música no ha parado, dado que estuvo abocado a la producción de conciertos de artistas reconocidos como Alejandra Guzmán, Shakira, Eva Ayllón, entre otros. A la par, relató que ha formado un proyecto musical denominado ‘Vértigo’ junto a su hijo Pool Barrientos. En tanto, Baglieto ha venido laborando como asesor de Recursos Humanos para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Programa Mundial de Alimentos.

En medio de esta labor, señala que la música no ha estado apartada de su vida porque de esta forma se ha conectado con la gente que buscó ayudar. “El escenario lo tengo en el alma, me dio la habilidad de capturar la esencia de las personas y cuando das buenas o malas noticias, eso me ayudó tremendamente (...) de alguna manera la música me ayudó”, dijo.

El contacto de ambos artistas no ha mermado a lo largo de los años y ahora han decidido reinventarse. Además de los dos álbumes que poseen (Sueños - Y no estás) anunciaron que lanzarán nuevos temas que grabaron de forma inédita hace varios años.

Los artistas señalaron que, en el marco de su gira musical denominada ‘El Retorno’ eligieron Arequipa para relanzar su música porque es una de las ciudades donde más se escucha rock. “Regresamos a Nueva York la próxima semana y continuaremos con nuestra gira en octubre y noviembre que regresamos al país”, señaló Barrientos.





VIDEO RECOMENDADO: