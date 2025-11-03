La icónica banda española Dorian, intérprete de éxitos como “La tormenta de arena” o “Los amigos que perdí”, regresa a Perú para celebrar sus 20 años.La cita será el 20 de noviembre en el Centro de Convenciones Barranco.

Se trata de un concierto especial en el que la prestigiosa agrupación repasará temas de sus seis discos de estudio, para deleite de sus fanáticos, sin olvidar sus grandes éxitos.

La banda es conocida y respetada internacionalmente por su personal sonido, mezcla de post punk, new wave y música electrónica, y sus letras de corte existencialista, que fomentan la rebeldía y el espíritu crítico en sus oyentes.

Dorian acumula centenares de millones de reproducciones de varios de sus éxitos, entre ellos el himno generacional “Cualquier otra parte” o la ya mencionada “La tormenta de arena”, que fue track central de la película “Tres metros sobre el cielo”, todo un fenómeno mundial.Las entradas para esta cita ineludible están disponibles en Joinnus.