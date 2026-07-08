La banda peruana Big Pollo realizará una nueva gira por el Reino Unido durante julio de 2026, en la que destaca su participación en el WOMAD UK 2026, uno de los festivales de músicas del mundo más importantes a nivel internacional.

La agrupación, que recientemente celebró 20 años de trayectoria, se presentará el 25 de julio en Neston Park, Wiltshire, sede principal del festival fundado en 1982 por el músico británico Peter Gabriel. Durante su espectáculo, además de interpretar su repertorio, la banda anunció que preparará un lomo saltado sobre el escenario como parte de una propuesta que combina música y gastronomía peruana.

Cuatro presentaciones en el Reino Unido

La gira denominada “Live at UK 2026 – Chichafunky From Peru” contempla cuatro fechas:

10 de julio: Festival Tropical Pressure , en Cornwall.

Festival , en Cornwall. 25 de julio: Festival WOMAD UK , en Wiltshire.

Festival , en Wiltshire. 29 de julio: Concierto en Fox and Firkin , Londres, junto a la banda Las Chanchas .

Concierto en , Londres, junto a la banda . 31 de julio: Presentación en Stramash, Edimburgo (Escocia), también junto a Las Chanchas.

Con estas actuaciones, Big Pollo suma una nueva experiencia internacional a una carrera que supera los 50 conciertos fuera del Perú.

Más de dos décadas fusionando funk, chicha y ritmos afroperuanos

Formada en Lima, Big Pollo ha desarrollado una propuesta musical que fusiona funk, chicha psicodélica y ritmos afroperuanos, una combinación que la banda identifica como “Chichafunky”.

A lo largo de su trayectoria ha publicado seis álbumes de estudio y ha consolidado una identidad musical que busca proyectar la cultura peruana en escenarios internacionales.

Según informó la agrupación, la invitación al WOMAD UK responde a su recorrido artístico y a su propuesta de fusión entre sonidos tradicionales y contemporáneos.

Un paso importante en su internacionalización

El vocalista Tato Elera destacó que la participación en el WOMAD representa uno de los momentos más importantes en la historia del grupo.

“Este 2026 marca un momento clave para Big Pollo. WOMAD UK representa el paso más importante en nuestro camino internacional. Vamos a llevar la Chichafunky del Perú a uno de los escenarios más relevantes del mundo y, con suerte, abrir puertas para más bandas peruanas”, afirmó.

Para esta gira, la formación estará integrada por Tato Elera (voz y guitarra), Pepe Timarchi (guitarra), además de los músicos invitados Carlos “Kanti” Saldaña, bajista, charanguista y quenista peruano radicado en Londres, y Gregorio Merchán, baterista de la banda colombiana Aterciopelados.

Nuevo álbum en vivo

Como parte de esta nueva etapa, Big Pollo también anunció el lanzamiento de “Live in the UK”, un disco grabado durante su gira realizada por el Reino Unido en 2025.

La banda adelantó que este trabajo forma parte de una serie de nuevos proyectos que serán presentados en los próximos meses.