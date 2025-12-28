La cantante estadounidense Becky G cerró un año decisivo en su carrera con el lanzamiento oficial de Hablamos Mañana, un tema largamente esperado por sus fans y estrenado a través de Kemosabe Records, Sony Music Latin y RCA Records.

La canción fue presentada por primera vez durante la etapa Esquemas y posteriormente interpretada en su gira, lo que generó una fuerte demanda por parte del público para su lanzamiento oficial. Con este estreno, Becky G ofrece un gesto de cierre y agradecimiento a los seguidores que la han acompañado a lo largo de todas sus etapas artísticas.

Una canción alegre que apuesta por el presente

“Hablamos Mañana” es un tema alegre y divertido, que gira en torno a la tensión de posponer la conversación para elegir el momento, dejando que el mañana espere en favor de algo más íntimo esta noche.

La canción cuenta con producción de Di Genius y fue compuesta por SpreadLof, Nate Campany y Elena Rose. El sencillo marca el cierre de una etapa creativa y abre la puerta a una nueva fase musical con el sello característico de Becky G.

Un video como carta de agradecimiento

El videoclip oficial funciona como una carta de agradecimiento a los fans, construido a partir de imágenes auténticas detrás de cámaras captadas a lo largo del año. En él se muestran momentos reales, logros personales y recuerdos que rara vez se ven, ofreciendo una mirada cercana al día a día de la artista.

Un año de hitos y reconocimiento internacional

El lanzamiento llega semanas después del estreno en Los Ángeles de su documental REBBECA, presentado en el Festival de Cine de Tribeca, y previo a su llegada a cines en diciembre. Con este proyecto, Becky G profundiza en su historia personal y artística.

Durante el año, la artista fue incluida en la lista TIME100 Next, reafirmando su influencia cultural. Además, desfiló por segunda vez para Willy Chavarria en la Semana de la Moda de París, celebrando la cultura chicana.

Becky G también destacó con una de las actuaciones más comentadas de los American Music Awards, junto al cantante Manuel Turizo, y participó en eventos de moda y cultura como desfiles de Carolina Herrera, Stella McCartney y Casablanca, además de Vogue World.

Datos clave